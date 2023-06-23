Армия 23 июня 2023, 23:10 Добровольцы СВО получат удостоверение ветерана Минобороны РФ: добровольцам СВО будут выдавать удостоверения ветерана РИА «Новости»

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Минобороны РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому с июля 2023 года добровольцам, воевавшим в зоне спецоперации на Украине, будут выдавать удостоверения ветерана боевых действий. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемые правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца лицам, заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задачна ВС РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — указано в проекте.

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Также отмечается, что проект вступит в силу в июле 2023 года. Его разработали в связи с введением в апреле статуса ветерана боевых действий на всех участников СВО, включая бойцов народных милиций ДНР и ЛНР и добровольческих подразделений.

Уточнялось, что если указанные лица в ходе выполнения боевых задач стали инвалидами, они также получают статус инвалида боевых действий.