Министерство обороны РФ никогда не разрешит использовать мобильные телефоны иностранного производства на территориях своих воинских частей. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук.

«Мы никогда не разрешим использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части. Мы прекрасно понимаем, что это источник утечек, это серьезнейшая опасность, угроза. Мы на это, к сожалению, никогда не пойдем», — передал ТАСС слова генерал-майора.

Он добавил, что в Минобороны действуют очень серьезные ограничения, которые связаны с информационной безопасностью.

Уточнения к закону «О статусе военнослужащих», которые прямо запрещают военным на службе иметь при себе бытовую электронику с возможностью выхода в интернет, были приняты в 2019-м году.

Эксперты ВЦИОМ ранее выяснили, что 84% опрошенных россиян верят с способность армии защитить страну от военной угрозы. Только 11% россиян уверены, что военные не справится.