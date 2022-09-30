Военным контрактникам продлят договоры до конца спецоперации | 360°

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Военным контрактникам продлят договоры до конца спецоперации

«Объясняем.рф» сообщил о продлении договоров контрактников до конца спецоперации

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Заключившие контракт военнослужащие не смогут уволиться в период частичной мобилизации до завершения специальной военной операции. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

«Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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Но при этом есть исключения. Основания для увольнения контрактников с военной службы, а также мобилизованных людей прописаны в указе президента «Об объявлении частичной мобилизации».

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В документе говорится, что уволить могут при достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в случае приговора, предусматривающего лишение свободы.

Частичная мобилизация в РФ

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