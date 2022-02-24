Военный журналист предсказал крах украинской обороны через несколько дней

Скорее всего, российская операция в Донбассе закончится крахом украинской обороны уже через два-три дня. Таким мнением с «360» поделился главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

По его словам, российская армия действует академически.

«Думаю, что в течение двух-трех дней будет крах украинской обороны как таковой», — сказал он.

По его мнению, у украинской власти сейчас паника. Чем закончится ситуация вокруг Донбасса, скорее всего, можно будет увидеть уже через неделю.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, к нему за помощью обратились лидеры ЛНР и ДНР. Путин подчеркнул, что цель операции — защитить жителей Донбасса, Россия не собирается оккупировать украинские территории. Между тем на Украине объявлено военное положение.