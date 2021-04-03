Военный спутник России «Космос-2525» сгорел в атмосфере

Российский военный спутник «Космос-2525» сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Данные ВВС США опубликованы на специализированном сайте space-track.org.

Аппарат вошел в атмосферу Земли 1 апреля. Спутник разрушился приблизительно в 07:43 над южной частью Тихого океана.

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела «Космос-2525» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области в марте 2018 года. Им управляли наземные средства Космических войск Воздушно-космических сил России.

Согласно открытым данным, «Космос-2525» — экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Однако официально цель космического объекта не озвучена.

Первый спутник «Космос» был запущен в 1962 году.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с 38 спутниками из 18 стран. Запуск прошел с 31-й площадки космодрома Байконур. Все спутники выведены на суборбитальную траекторию полета