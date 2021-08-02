Военный сообщил о новом вооружении ВДВ

Боевой арсенал Воздушно-десантных войск пополнится в 2022 году. В распоряжение военных поступят легкие плавающие танки «Спрут-СДМ1», бронемашины «Тайфун-ВДВ», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1» и другие типы вооружения. Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал состояние техники ВДВ в эфире радио Sputnik.

«Воздушно-десантные войска — это самый мобильный, самый боевой, самый подготовленный вид вооруженных сил. Десантники — практически в постоянной боевой готовности», — рассказал специалист.

Он отметил, что военным поставляют самое современное мобильное вооружение. По его словам, в распоряжении десантников находятся боевые машины БМД-4М, которые обладают артиллеристскими стволами 100 миллиметров, крупнокалиберными пушками, зенитными пулеметами, а также противотанковыми управляемыми снарядами.

Литовкин рассказал о преимуществах новой техники. По его словам, «Спрут-СДМ1» способен стрелять мощными осколочно-фугасными, фугасными и противотанковыми снарядами. Кроме того, танк обладает хорошей оптикой и системой управления оружием.