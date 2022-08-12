Военный политолог Кошкин: разработка пушки 2С25 стала рывком для ВПК России

Разработка пушки 2С25, которую вскоре получит российская армия, стала настоящим прорывом для российского военно-промышленного комплекса. Об этом «Политике сегодня» рассказал эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он объяснил, что пушку, разработка которой началась еще в СССР, модернизировали, приняв во внимание изменившийся характер боевых действий.

«Получается пушка та же, а мы ее модернизируем под условия применения беспилотной авиации, навешиваем эту систему и получаем уникальность. Мы гнались за совсем другим, но беспилотники дали возможность почувствовать, что вся артиллерия может высокоэффективно вести артиллерийскую дуэль или накрывать огнем цели», — объяснил эксперт.

Он отметил, что российская армия давно идет по пути модернизации устаревшего вооружения, которое после обновления способно на равных конкурировать с современными образцами.