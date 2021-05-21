Военный переводчик перечислил сложности своей профессии

Профессия военного переводчика остается крайне непростой, но востребованной. Задача таких специалистов — реализовать полномочия Министерства обороны в сферах внешних связей.

Об этом рассказал начальник отдела международных связей и межрегионального сотрудничества ГБУ РК «Дом дружбы народов», член экспертного Совета «Офицеров России» Яков Слуцкий, сообщил «Политэксперт».

Специфика работы военного переводчика заключается в сочетании воинской дисциплины, а также освоении языка, культуры и традиции той страны, в которой ему предстоит работать. Кроме того, задача специалистов заключается в нивелировании каких-либо конфликтов. Также совместно с советником и специалистом в области военных дисциплин они обязаны реализовать намеченный курса обучения.

В СССР военные переводчики помогали национально-освободительным движениям и освободившимся странам Азии, Африки, Латинской Америки в строительстве своих народных вооруженных сил. Причем в этом деле они были достаточно компетентны, отметил Слуцкий.

Работа военного переводчика очень серьезная, у них ответственность намного выше, чем у гражданских. Во время боевых действий ошибка в переводе порой стоит человеческих жизней. Недопонимание, неправильное толкование слова или отсутствие объяснения могут поставить военные операции двух стран на грань провала.

По словам Слуцкого, изучение иностранного языка — в первую очередь определенная самоотдача и постоянные тренировки. В условиях казармы и закрытых военных академий сама обстановка располагает к более глубокому погружению в язык.

День военного переводчика отмечается в Россия 21 мая.