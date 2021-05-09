Военный парад в честь 76-й годовщины Победы прошел в Хабаровске

В Хабаровске завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 3,5 тысячи военнослужащих и представителей силовых ведомств, сообщил «Интерфакс».

Мероприятие началось в 10:00 по местному времени (03:00 по московскому). По центральной площади города торжественным маршем прошли около 2,7 тысячи солдат и офицеров Восточного военного округа.

В составе механизированной колонны проследовали порядка 160 единиц вооружения и военной техники, включая советские танки Т-34 и «Катюши» — боевые машины реактивной артиллерии БМ-13.

Впервые на параде представили военную технику в арктической расцветке. По улицам прошли новые танки Т-80БВМ, бронетранспортеры БТР-82АМ и болотоходы «Алеут».

Также впервые в составе колонны были представлены самоходные минометы «Тюльпан» и зенитный комплекс С-300В4.

Завершился парад показом ретроавтомобилей и ретромотоциклов.

Парад принимал командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко.