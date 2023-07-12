Армия 12 июля 2023, 13:59 Военный обозреватель Баранец рассказал, что БМПТ «Терминатор» способен уничтожить почти все противотанковые средства

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Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» способна поражать цели в полной темноте благодаря тепловизионному оборудованию, а также выпускать до 900 выстрелов. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он рассказал, что «Терминатор» — это очень серьезная машина, которая способна на уничтожение не только противотанковых средств и личной силы противника, но и целого ряда техники. В том числе бронетранспортеры, танки и другую.

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«У нее есть пусковые установки ракет, а в „чреве“ сидят пять человек: командир экипажа, механик-водитель, заряжающий и два оператора», — рассказал Виктор Баранец.

Он добавил, что также «Терминатор» оснащен «Реликтом», динамической защитой, благодаря которой его способен поразить далеко не каждый снаряд.

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