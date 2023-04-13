13 апреля 2023, 08:26
Военный налог на время спецоперации предложили ввести в Госдуме
Депутат Нилов предложил ввести военный налог в 3% на время спецоперации на нужды армии
Новый военный налог может появиться в России на время проведения специальной операции. С предложением ввести сбор выступил депутат Государственной думы Олег Нилов, его слова привело издание НСН.
«Взимание с мужчин налога размером 2-3% плюсом к НДФЛ поможет в два раза увеличить финансирование российской армии в зоне специальной операции», — сказал он.
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Парламентарий отметил, что в этом случае месячное довольствие бойцов может увеличиться до 400–500 тысяч рублей.
«Предложенная мера является вариантом всеобщей поддержки со стороны жителей России, а не санкцией. Для тех, кто только задумывается об отправке в зону СВО, эта инициатива станет дополнительной мотивацией», — добавил депутат.
Ранее Госдума одобрила закон о создании единого реестра военнообязанных в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил стремительность рассмотрения документа его высокой важностью.
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