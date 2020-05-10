Военный летчик Попов рассказал о сложности авиашоу

Авиашоу над Кубинкой, в котором 9 мая приняли участие пилотируемые группы «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы», поддержало людей, находящихся на самоизоляции, и подарило им чувство единения.

Об этом National News заявил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он добавил, что подобные вылеты сопряжены с особого рода трудностями, но оно того стоит.

«Во-первых, это, конечно, было необычное и зрелищное мероприятие. Во-вторых, для поднятия духа людей, которые сейчас находятся в напряженной психологической обстановке, безусловно, это был подарок. Можно было почувствовать единение и гордость за праздник, за нашу страну. Организовать и подготовить такой полет непросто», — сообщил эксперт.

Подобные шоу трудны по пилотированию, к тому же, летчики чувствуют моральную ответственность, так как за ними наблюдают десятки тысяч людей. Владимир Попова объяснил, что групповые полеты требуют повышенной точности и внимания из-за близости «соседа», и высокой скорости.

Авиационные группы есть во многих странах, но российская отличается от них тем, что выступает на серийных боевых самолетах-истребителях, а не на учебно-боевых или тренировочных.

Четыре пилотажные группы ВКС выступили над аэродромом Кубинка с шоу в честь 75-й годовщины победы России над фашистской Германией.