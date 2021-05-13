Военный историк рассказал о новом развитии Черноморского флота

Военный историк Константин Стрельбицкий рассказал о новом развитии Черноморского флота. В настоящий момент на вооружение поступают новые корабли, системы вооружения, возрождается береговая инфраструктура, сообщило ИА Nation News.

Черноморский флот основали в 1783 году по указу императрицы Екатерины II после присоединения к Российской империи Крыма. 13 мая 238 лет назад в расположенную на юго-западном берегу полуострова Ахтиарскую бухту, где заложили Севастополь, вошли первые 11 кораблей Азовской флотилии.

Стрельбицкий рассказал, что в нынешнее время идет наращивание мощи Черноморского флота.

«Сейчас идет рост ЧФ за счет боевых кораблей новых проектов и подводных лодок. В частности, развитие российского судостроения начинается на верфях Крыма. Флот получает новые корабли, новые системы вооружения и возрождает свою береговую инфраструктуру, ибо флот — это не только корабли», — подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что флот представляет собой огромный комплекс, включающий береговую систему базирования, ракетно-артиллерийские войска, морскую пехоту и военно-воздушные силы. Специалист добавил, что сейчас на вооружение также поступают новые подводные лодки.