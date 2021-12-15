Военный историк Кнутов рассказал об особенностях ЗРК «Абакан»

Директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов обсудил с «ПолитЭкспертом» особенности зенитного ракетного комплекса ПРО «Абакан», разработанного концерном «Алмаз-Антей».

«Систему теперь можно состыковать с „Викингом“, экспортной версией „Бук-М3“, и с другими элементами противовоздушной обороны, которые выпускаются в России. Если, условно, есть система С-400, то мы к ней пристыковываем „Абакан“, в такой связке возможности по противоракетной обороне резко возрастают», — объяснил специалист.

Отмечается, что российская разработка заинтересует Египет, Иран, Алжир, Индию, а также другие государства, которым угрожают баллистические ракеты.

По словам Кнутова, «Абакан» будет готов к эксплуатации уже через 15 минут. Его дальность по баллистическим целям составляет 40 километров, а высота перехвата — 20 километров.

«По сравнению с американским ЗРК Patriot — разница колоссальная. По нестратегическим баллистическим ракетам иностранный аналог работает с очень низкой точностью. Вероятность поражения очень маленькая. Технику довольно долго сворачивать и разворачивать», — обратил внимание собеседник издания.