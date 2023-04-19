Армия 19 апреля 2023, 03:44 Военный эксперт заявил, что ВС России достаточно сильны и могут нанести серьезный удар по ВСУ Эксперт Насонов: ВС России обладают достаточными силами для нанесения удара по ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия обладает достаточными силами и возможностями для подавления ВСУ. Об этом в интервью Ura.ru рассказал руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов.

Он отметил, что специалисты не станут высказывать предположения о создании группировок для нанесения наступательного удара, и тем более не станут указывать ее состав и место дислокации.

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«Данный факт является военной тайной. В открытых средствах массовой информации не может быть распространен. Но сил, средств и возможностей для исполнения данной задачи у нас достаточно, при понимании изменения в боевом порядке противника могут нанести определенный удар», — заявил Насонов.

ВС России владеют инициативой на линии фронта, российская армия навязывает ВСУ нужную форму и направление действия.

Украинские военные пошли в наступление под городом Орехов в Запорожской области. Очередная атака ВСУ не увенчалась успехом и закончилась потерями.