Военный эксперт высказался об испытаниях «Булавы» с крейсера «Князь Олег»

Военный эксперт Виктор Литовкин обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что из акватории Белого моря ракетный подводный крейсер «Князь Олег» выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава».

По словам специалиста, таких ракет на борту крейсера будет 16. На каждой из них будет от четырех до шести боеголовок.

«Таким образом будет укреплен наш Военно-морской флот, его ядерная стратегическая составляющая. Это очень хороший факт, хороший пример», — подчеркнул Литовкин.

Он добавил, что «Князь Олег» — это уже пятый подводный крейсер класса «Борей». Всего таких кораблей должно быть 10. Эксперт объяснил, что они будут выполнять свою роль в стратегии сдерживания вероятного противника.