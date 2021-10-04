Военный эксперт высказался об американской САУ «Палладин»

Военный эксперт Алексей Леонков обсудил с «ПолитЭкспертом» материал американского издания 19FortyFive, в котором говорится, что самоходная гаубица М109А7 «Паладин» станет одним из важнейших видов вооружений в потенциальном бою с РФ и КНР.

Специалист заметил, что в бою не происходит дуэлей между одной артиллерийской установкой и другой. Все комплексы вооружений участвуют в сражении. По словам Леонкова, эффективность военной техники является составной частью всего, что принимало участие в бою.

«Нужно не забывать, что перед началом боя проходит разведка — все цели выявлены, все цели распределены. Где бы ни находилась американская самоходка, всегда найдется противотанковое средство ракетного характера, которое поразит очень быстро и точно», — добавил собеседник издания.