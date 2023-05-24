Армия 24 мая 2023, 21:54 Военный эксперт Суконкин объяснил, в чем преимущество ЗРК С-350 «Витязь» перед Patriot Военный эксперт Суконкин заявил, что ЗРК С-350 «Витязь» в три раза превосходит Patriot

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Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» в три раза превосходит американский ЗРК Patriot по боекомплекту. Об этом в разговоре с News.ru сообщил военный обозреватель Алексей Суконкин.

Российский комплекс имеет 12 ракет на пусковую установку, а американский — лишь четыре.

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«С-350 — нечто среднее между „Буком“ и С-400. Предположу, что у С-350 12 ракет, а у американского Patriot одна пусковая установка несет четыре ракеты. Одна батарея С-350 — примерно четыре ПУ, то есть 48 снарядов», — добавил он.

Суконкин отметил, что батареи С-350 могут уничтожать как ложные, так и боевые цели.