Армия 27 марта 2023, 18:07 Военный эксперт Сивков рассказал о перспективах развития российских беспилотников

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На сегодняшний день концепция развития беспилотных летательных аппаратов направлена на создание большого числа малых и средних БПЛА. Сейчас планируется развивать все виды ударных дронов, рассказал военный эксперт Константин Сивков в беседе с News.ru.

По словам эксперта, в стране есть все возможности для создания беспилотников, которые будут формировать рой.

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Сивков подчеркнул, что значительные ресурсы на данный момент направлены на развитие разведывательных и ударных БПЛА.