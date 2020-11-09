Военный эксперт: российские подлодки практически невозможно обнаружить

«Подводные лодки РФ сделаны сейчас по новой технологии, обнаружить их практически невозможно», — обозначил специалист.

Он напомнил, что для обнаружения российских субмарин Штаты разработали беспилотники надводного типа, которые способны выходить на дальние рубежи и патрулировать определенные зоны.