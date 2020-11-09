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    09 ноября 2020, 23:40

    Военный эксперт: российские подлодки практически невозможно обнаружить

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Алексей Леонков заверил ИА Nation News, что ни одна из американских систем не способна обнаружить местонахождение российских субмарин в Атлантическом океане.

    «Подводные лодки РФ сделаны сейчас по новой технологии, обнаружить их практически невозможно», — обозначил специалист.

    Он напомнил, что для обнаружения российских субмарин Штаты разработали беспилотники надводного типа, которые способны выходить на дальние рубежи и патрулировать определенные зоны.