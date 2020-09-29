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    29 сентября 2020, 15:32

    Военный эксперт рассказал об уникальности боевого вертолета Ка-52М

    Полина Петрова

    Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский рассказал, чем уникален боевой вертолет Ка-52М.
    Военный эксперт рассказал об уникальности боевого вертолета Ка-52М

    Уточняется, что разработка машины закончится в 2022 году. По словам специалиста, это единственный в мире боевой вертолет, который работает по соосной схеме. Это означает, что у него нет рулевого винта и хвостовой балки, сообщило радио Sputnik.

    «Эта схема проще и, в итоге, надежней — меньше механических связей и деталей. Вертолет считается более маневренным. И в этом его принципиальное отличие от других боевых вертолетов: от нашего Ми-28, от американского Apache, от Airbus и прочих», — отметил Мураховский.

    Модернизация варианта Ка-52М в основном коснулась бортового радиоэлектронного вооружения. Появился новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой. Также машину оснастили новой оптико-электронной системой прицеливания и наблюдения. Еще предусмотрена система управления огнем, благодаря которой можно применять современные виды авиационных средств поражения.

    Новости SMI.FM