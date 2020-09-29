Военный эксперт рассказал об уникальности боевого вертолета Ка-52М
Уточняется, что разработка машины закончится в 2022 году. По словам специалиста, это единственный в мире боевой вертолет, который работает по соосной схеме. Это означает, что у него нет рулевого винта и хвостовой балки, сообщило радио Sputnik.
«Эта схема проще и, в итоге, надежней — меньше механических связей и деталей. Вертолет считается более маневренным. И в этом его принципиальное отличие от других боевых вертолетов: от нашего Ми-28, от американского Apache, от Airbus и прочих», — отметил Мураховский.
Модернизация варианта Ка-52М в основном коснулась бортового радиоэлектронного вооружения. Появился новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой. Также машину оснастили новой оптико-электронной системой прицеливания и наблюдения. Еще предусмотрена система управления огнем, благодаря которой можно применять современные виды авиационных средств поражения.