Армия 02 января 2024, 11:31 Военный эксперт рассказал об уникальном оружии России в зоне СВО Военный эксперт Кнутов: повторить российский «Ланцет» не может ни одна страна РИА «Новости»

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Российские военные обладают оружием, аналогов которому в мире нет. Об этом Lenta.ru напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, речь идет о беспилотных летательных аппаратах «Ланцет», гаубице «Коалиция» и многом другом.

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«Наши дроны „Ланцет“ — это уникальный БПЛА, со складными крыльями, компактный. Его не уловить с помощью тепловизора, он работает на электродвигателе и поражает не только пехоту, но и бронированные цели, имеет увеличенную боевую часть и высокую дальность работы. Ни одна страна не может похвастать таким оружием», — отметил эксперт.

Кнутов добавил, что также хорошо себя зарекомендовала гаубица «Коалиция», которая способна производить до 10 выстрелов в минуту.

«Она стреляет на расстояние до 70 километров, это рекордные показатели. Еще есть РСЗО „Торнадо“, танки Т-90М „Прорыв“, системы ПВО и РЭБ, а также многое другое», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у вооруженных сил есть оружие, которым не обладает ни одна страна, писал RT.