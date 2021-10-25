Военный эксперт рассказал об особенностях танка Т-14 «Армата»

Военный политолог Владимир Богатырев обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что в первой половине следующего года планируется завершить госиспытания российского танка Т-14 «Армата».

По словам Богатырева, на сегодняшний день «Армата» является самым современным танком, который опережает все современное танкостроение примерно на 10-15 лет. Он выразил надежду, что после завершения испытаний боевая машина будет более активно поступать на вооружение в российскую армию. Специалист допустил, что могут подготовить и экспортный вариант.

«Его особенность в том, что экипаж находится вне башни, в специальной бронированной капсуле, а сам танк управляется с помощью самых современных телекоммуникационных средств. Танк имеет максимальные на сегодняшний день возможности по защите экипажа и самой боевой машины», — добавил эксперт.