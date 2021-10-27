Военный эксперт рассказал об особенностях ракет «Булава»

Военный эксперт Юрий Кнутов обсудил с «ПолитЭкспертом» слова контр-адмирала Аркадия Наварского о том, что межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» неуязвима для любой системы ПРО.

Кнутов отметил главное преимущество «Булавы», которое заключается в том, что ее пуск производят с атомохода, с непонятного направления. При этом ракета обладает очень большой скоростью. Для ее перехвата, по словам специалиста, потребуется чуть ли не несколько десятков американских противоракетных систем «Иджис».

«Они рассчитаны на обход не только существующих противоракетных установок, но и перспективных. За счет этого боевая часть разработки достигает цели и наносится ядерная атака», — добавил собеседник издания.