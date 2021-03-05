Военный эксперт рассказал об особенностях подлодки «Казань»

Военный эксперт Василий Дандыкин обсудил с «Политикой сегодня» достоинства новейшей атомной подлодки «Казань», которая поступит на вооружение Военно-морского флота РФ.

Специалист выразил надежду, что в этом году субмарина войдет в строй. По его словам, это шедевр отечественного подводного судостроения.

«В носу у нее находится мощнейшая гидроакустическая станция, торпедные вооружения убраны ближе к центральному посту. При том, что она несет достаточно большое количество крылатых ракет, у нее пониженный уровень шумности, высокая маневренность и глубина погружения», — обратил внимание собеседник издания.

Он пояснил, что подлодка вобрала в себя основные плюсы своих предшественниц. Она способна наносить удары как по береговым целям, так и по подводным и надводным кораблям.

«Важно, что лодка не сможет быть обнаруженной американскими или британскими кораблями, которые находятся на боевом дежурстве», — добавил эксперт.