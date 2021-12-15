Военный эксперт рассказал о предназначении противолодочного комплекса «Ответ»

Военный эксперт Иван Коновалов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» особенности новейшего корабельного противолодочного комплекса «Ответ».

Коновалов объяснил, что «Ответ» предназначен для борьбы с подводными лодками. По его словам, в сравнении с другими комплексами он не слишком дальнобойный, но способен поразить цель на 40 километров.

«Этот комплекс дополняет общую мозаику нашей противокорабельной и противолодочной ракетной артиллерии, которая является одной из лучших в мире», — добавил собеседник издания.