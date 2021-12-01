Военный эксперт рассказал о БМПТ «Терминатор»

Штатная рота из девяти боевых машин поддержки танков «Терминатор» впервые сформирована в российской армии. Это сообщение обсудил с радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин.

Литовкин напомнил, что боевую машину поддержки танков создали более 20 лет назад. Однако она пробивала себе дорогу в войска с трудом.

«У этой боевой машины, в отличие от самого танка, увеличен обзор за местностью, у БМПТ много приборов — инфракрасных, оптических, радиотехнических и так далее», — обратил внимание эксперт.

Он подчеркнул, что боевая машина обладает очень высоким обзором за полем боя и очень мощным вооружением. По его словам, использование «Терминаторов» внесет новые краски и элементы в тактику применения танковых войск, а также поспособствует новым успехам отечественных общевойсковых подразделений.