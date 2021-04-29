Военный эксперт рассказал, как НАТО развертывает военные базы на Украине

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал, как НАТО развертывает военные базы на Украине, чтобы следить за Черноморским флотом РФ, сообщило ИА Nation News.

Недавно общественный деятель Алексей Селиванов заявил, что специалисты из Британии разместили военную базу в Очакове. По его словам, на базе ведется монтаж системы для отслеживания всех передвижений нашего флота. Как считает Рожин, в настоящий момент происходит перевоз базирования НАТО

«Это развертывание военного объекта НАТО, который будет действительно повышать осведомленность Альянса о приближениях и действиях кораблей и самолетов Черноморского флота в Северном Причерноморье. Можно говорить о том, что постепенно идет перевоз базирования НАТО, которые надеются надолго остаться на Украине», — отметил эксперт.

Рожин подчеркнул, что действия НАТО в стране не являются обычными учениями. Он уверен, что под видом безобидных мероприятий можно создавать военные объекты.