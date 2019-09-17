  • Военный эксперт рассказал, чем хороши российские корветы

    17 сентября 2019, 13:07

    Анастасия Карпеева

    Военный эксперт Алексей Леонков назвал корветы «золотой серединой» российского флота. По его словам, они могут работать в близкой и дальней морских зонах, а также выполнять дополнительные задачи. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о характеристиках корветов в программе «Открытый эфир».

    «„Калибр“, конечно, дает возможность работать по наземным целям. Установка „Уран“ — это противокорабельная система. „Пакет-НК“ работает против подводных лодок и торпед», — сказал он.

    Специалист отметил, что такого сочетания, как у российского корвета, нельзя найти ни в одной стране мира.

    «Уникальный комплект противолодочного, противоторпедного оружия существует только в нашей стране. Подобные работы велись в США, Германии, велись совместным концерном итало-французским», — объяснил Леонков.

    По его словам, другие государства не смогли реализовать свои разработки противоторпедного оружия. В то время как в России и создали, и испытали.