Военный эксперт рассказал, чем хороши российские корветы

Эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о характеристиках корветов в программе «Открытый эфир».

«„Калибр“, конечно, дает возможность работать по наземным целям. Установка „Уран“ — это противокорабельная система. „Пакет-НК“ работает против подводных лодок и торпед», — сказал он.

Специалист отметил, что такого сочетания, как у российского корвета, нельзя найти ни в одной стране мира.

«Уникальный комплект противолодочного, противоторпедного оружия существует только в нашей стране. Подобные работы велись в США, Германии, велись совместным концерном итало-французским», — объяснил Леонков.

По его словам, другие государства не смогли реализовать свои разработки противоторпедного оружия. В то время как в России и создали, и испытали.