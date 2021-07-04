Военный эксперт раскрыл стратегию США в случае войны с Россией и Китаем

США все еще могут вести одновременно две войны — с Россией в Европе и Китаем в Тихом океане. Однако сначала сосредоточатся на конфликте с КНР, считает американский военный эксперт Роберт Фарли. Его статья вышла на сайте 19FortyFive.

По мнению Фарли, США могут создать условия для войны, тогда как Россия или Китай «нажмут на спусковой крючок». При этом Москва и Пекин не будут выступать единым фронтом, поскольку преследуют слишком разные интересы.

Россия, пишет Фарли, может развязать конфликт в Европе и оккупировать часть Прибалтики, а Китай — выступить против Филиппин, Вьетнама, Южной Кореи, Японии или Тайваня из-за споров вокруг Южно-Китайского моря.

«Учитывая силу американских союзников в Европе, Соединенные Штаты могут изначально сосредоточиться на конфликте в Тихом океане», — считает эксперт.

В этом случае Штаты направят в регион большую часть своих военно-морских сил. И постараются достичь быстрой стратегической и политической победы, используя для этого весь арсенал воздушных, космических и киберресурсов. Это позволит перенести силы на другой театр военных действий.

В Европе согласно большинству сценариев союзники по НАТО дадут США «огромное среднесрочное преимущество перед русскими».

В противостояние с Россией включатся Германия, Франция, Польша и Великобритания. А затем США прибудут им на подмогу.

Американское ядерное оружие обеспечит страховку от решения России применить собственный ядерный арсенал, уверен эксперт.