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    04 июля 2021, 03:55

    Военный эксперт раскрыл стратегию США в случае войны с Россией и Китаем

    Кирилл Фролов

    США все еще могут вести одновременно две войны — с Россией в Европе и Китаем в Тихом океане. Однако сначала сосредоточатся на конфликте с КНР, считает американский военный эксперт Роберт Фарли. Его статья вышла на сайте 19FortyFive.

    Военный эксперт раскрыл стратегию США в случае войны с Россией и Китаем

    По мнению Фарли, США могут создать условия для войны, тогда как Россия или Китай «нажмут на спусковой крючок». При этом Москва и Пекин не будут выступать единым фронтом, поскольку преследуют слишком разные интересы.

    Россия, пишет Фарли, может развязать конфликт в Европе и оккупировать часть Прибалтики, а Китай — выступить против Филиппин, Вьетнама, Южной Кореи, Японии или Тайваня из-за споров вокруг Южно-Китайского моря.

    «Учитывая силу американских союзников в Европе, Соединенные Штаты могут изначально сосредоточиться на конфликте в Тихом океане», — считает эксперт.

    В этом случае Штаты направят в регион большую часть своих военно-морских сил. И постараются достичь быстрой стратегической и политической победы, используя для этого весь арсенал воздушных, космических и киберресурсов. Это позволит перенести силы на другой театр военных действий.

    В Европе согласно большинству сценариев союзники по НАТО дадут США «огромное среднесрочное преимущество перед русскими».

    В противостояние с Россией включатся Германия, Франция, Польша и Великобритания. А затем США прибудут им на подмогу.

    Американское ядерное оружие обеспечит страховку от решения России применить собственный ядерный арсенал, уверен эксперт.