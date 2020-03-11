Военный эксперт прокомментировал изучение найденных в Сирии ракет
Россия получила от сирийцев две американские крылатые ракеты «Томагавк», которые они нашли на территории страны. Военный эксперт Сергей Хатылев, прокомментировал, насколько Америке стоит опасаться. Об этом сообщил портал «Политэксперт».
Хатылев уточнил, что «воссоздавать наработки США в российском оружии вряд ли потребуется», потому что «есть свои тактические ракеты, не хуже, а во многих случаях даже лучше американских».
Также он добавил, что «такая информация дает нам возможность выработать эффективные способы борьбы и в нужный момент принять правильные тактические решения».