Военный эксперт прокомментировал изучение найденных в Сирии ракет

Хатылев уточнил, что «воссоздавать наработки США в российском оружии вряд ли потребуется», потому что «есть свои тактические ракеты, не хуже, а во многих случаях даже лучше американских».

Также он добавил, что «такая информация дает нам возможность выработать эффективные способы борьбы и в нужный момент принять правильные тактические решения».