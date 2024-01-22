Армия 22 января 2024, 15:49 Военный эксперт Прохватилов: российские разработки лазерного оружия эффективнее британских

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Минобороны Великобритании впервые провело боевые испытания лазерного оружия DragonFire. При этом российские разработки такого оружия эффективнее британских, сообщил сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, эти разработки ведутся в РФ еще с советских времен. Лазерное оружие также пытаются внедрить США и Китай, в этом вопросе Великобритания далеко не передовая страна.

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Прохватилов отметил, что недостаток лазеров заключается в энергоемкости и маленьком расстоянии, на которое они бьют. Кроме того, оружие неэффективно в условиях дождя, тумана или снега, добавил он.