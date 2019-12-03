Военный эксперт предрек небывалую силу российского флота

Глава государства на совещании по ВМФ заявил о необходимости усиления возможностей флота.

Путин призвал нарастить потенциал ВМФ России Подробнее

Виктор Баранец указал, что боевые возможности отечественного флота снизились после развала СССР. Однако российский флот тем не менее остается самым сильным. Эксперт отметил создание новых атомных подлодок, сообщил «Царьград».

Отмечается, что после поручения Путина приняли проект обновления. Военный обозреватель упомянул разработки супернового авианосца «Шторм».

«Россия всегда считалась великой морской державой со времен Петра Первого. Нам надо возвращать этот статус. Вот на это Путин и нацеливает наших адмиралов и кораблестроителей», — процитировал Баранца «ПолитЭксперт».