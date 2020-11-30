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    30 ноября 2020, 13:20

    Военный эксперт посчитал блефом слова об эффективности украинского танка «Нота»

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Виктор Баранец обсудил с сайтом телеканала «Звезда» слова киевских коллег о том, что новый украинский танк «Нота» станет «убийцей» российской «Арматы».

    По мнению специалиста, подобные заявления являются «теоретическим блефом», поскольку на Украине полностью загублено танкостроение, а прежняя школа утеряна со смертью или уходом на пенсию профильных конструкторов.

    «Надо отдать должное, что украинцы даже на развалинах своего военно-промышленного комплекса пытаются что-то делать», — добавил собеседник издания.

    Он заметил, что украинцы давно бы создали приличную боевую машину, если бы у них была такая возможность.