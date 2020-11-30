Военный эксперт посчитал блефом слова об эффективности украинского танка «Нота»

По мнению специалиста, подобные заявления являются «теоретическим блефом», поскольку на Украине полностью загублено танкостроение, а прежняя школа утеряна со смертью или уходом на пенсию профильных конструкторов.

«Надо отдать должное, что украинцы даже на развалинах своего военно-промышленного комплекса пытаются что-то делать», — добавил собеседник издания.

Он заметил, что украинцы давно бы создали приличную боевую машину, если бы у них была такая возможность.