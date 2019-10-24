Военный эксперт: Польша пытается оправдать высокие расходы на оборону

Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что Польша сама проводит учения. Также на территории страны находится большое количество военных.

«Вся Польша практически стала одной большой военной базой США. Мало того, что у них заканчивается введение в строй системы противоракетной обороны. Регулярно проходят учения с участием американских войск, они туда пригласили целую американскую бронетанковую дивизию и даже готовы заплатить за ее присутствие на польской земле до двух миллиардов долларов. Так что уж знаете, есть такая русская поговорка — „чья бы корова мычала, а польская бы помолчала“. Дело в том, что мы провели учения „Центр-2019“, которые от польской границы отстают где-то на 5000 километров. Поэтому нечего тут говорить, в будущем году на территории Польши и Прибалтики будут около 40 тысяч американских и натовских войск на наших границах», — объяснил специалист.

По его словам, такими заявлениями Польша пытается оправдать повышенные расходы на вооружение, на приглашения на свою землю американских войск. Виктор Литовкин также отметил, что Варшава пытается удержать власть в руках и напугать своих граждан, чтобы «сыграть на их страхе».