Армия 30 мая 2023, 16:58 Военный эксперт Подберезкин заявил, что у России должно быть больше разведывательных спутников

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Россия запустила на орбиту новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», который будет проводить разведку и наблюдать за украинскими войсками. Об этом радиостанции Sputnik рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Он рассказал, что спутник будет проводить разведку два раза в день. Это связано с той высотой, на которой он находится. Конечно, этого мало, поэтому количество нужно увеличивать. Но даже запуск нового спутника уже большой шаг.

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«Таких спутников у нас было мало, в разы меньше, чем у США, и это, конечно, сказывалось на боевых возможностях. Сейчас ситуация исправляется. Спутник может в диапазоне с разрешением в один метр обнаруживать все объекты, и это хороший показатель. Собственно, это и есть необходимая четкость изображения, которая нужна для военных», — сказал Алексей Подберезкин.

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