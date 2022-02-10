Военный эксперт перечислил цели российско-белорусских учений

Военный обозреватель «ПолитЭксперта» Владимир Ераносян прокомментировал стартовавшие в Белоруссии совместные учения с Россией «Союзная решимость — 2022».

Ераносян обозначил перечень целей учений, среди которых — обеспечение совместимости систем ПВО обоих стран, интеграция военной инфраструктуры, а также переброска войск комбинированным способом и отработка тактики быстрого реагирования. Кроме того, по словам специалиста, военные маневры демонстрируют полное доверие вектору стратегического партнерства с КНР.

«Передислокация в дни пекинской Олимпиады с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота эшелонов с артиллерией и военной техникой на Запад подчеркивает факт единства подходов в оценке главных событий», — обратил внимание автор материала.