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    27 августа 2020, 13:30

    Военный эксперт перечислил самые заметные новинки на форуме «Армия-2020»

    Артур Блянихов

    Главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал ИА Nation News о самых заметных новинках, представленных на форуме «Армия-2020».

    Специалист отметил зенитно-ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан», беспилотники компании «Кронштадт», новую систему «Антей-4000», С-300В4, комплексы «Бук-М3» и ЗРК «Тор-М2» в разных вариациях.

    «Новинок на самом деле очень много, можно долго перечислять. Я сказал лишь о том, что я для себя отметил в первую очередь», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM