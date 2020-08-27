Военный эксперт перечислил самые заметные новинки на форуме «Армия-2020»

Специалист отметил зенитно-ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан», беспилотники компании «Кронштадт», новую систему «Антей-4000», С-300В4, комплексы «Бук-М3» и ЗРК «Тор-М2» в разных вариациях.

«Новинок на самом деле очень много, можно долго перечислять. Я сказал лишь о том, что я для себя отметил в первую очередь», — обратил внимание собеседник информагентства.