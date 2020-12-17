Военный эксперт оценил возможности плавающего танка «Спрут»

«Считается, что это самоходная артиллерийская установка, но по сути это легкий танк. В США и Китае существуют разработки в этом направлении. Например, американский Stingray или китайский танк 15-й модели, который китайцы уже размещают на Тибете. Потому что эти танки обладают орудиями того же калибра, что и основные боевые танки, при этом вес их гораздо ниже», — пояснил Коновалов.

Он отметил, что «Спрут» обладает очень мощным вооружением. В первую очередь он предназначен для российских десантников. Такая машина особенно нужна в условиях современных мобильных войн. Этот танк нужен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой. Помимо прочего, с помощью «Спрут-СДМ1» можно уничтожать опорные пункты и оборонительные сооружения врага, а также вести войсковую разведку.

Танк оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом и способен без дозаправки совершать марш на расстояние до 500 километров. В рамках испытаний было установлено, что отечественная машина может без подготовки преодолевать водные преграды даже в условиях волнения моря.