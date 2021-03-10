Военный эксперт оценил возможность нападения Украины на Донбасс в марте

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко допустил возможность нападения армии Украины на Донбасс в середине марта этого года, рассказал «ПолитЭксперт».

Аналитик «Джокер ДНР» в своем Telegram-канале сообщил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского якобы планируют привести армию к готовности атаковать Донбасс 15 марта.

Как пояснил Марочко, достоверных данных по этому поводу еще нет. Он вспомнил, что Зеленский еще месяц назад заявил о необходимости проверить линию боевого соприкосновения в Донбассе. Это может говорить о том, что агрессивный вариант развития событий рассматривается.

«То, что Зеленский с 3 февраля проверяет свои войска на боеготовность, в том числе в 80-ю бригаду приезжали польские военачальники, говорит о многом», — заметил специалист.

По словам Марочко, при подготовке к любой военной операции всегда проводятся строевые смотры. До 15 марта есть время устранить все выявленные несоответствия.