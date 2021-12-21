Военный эксперт оценил слова китайских аналитиков о пяти верных союзниках России

Военный эксперт Юрий Кнутов обсудил с ИА Nation News выводы китайских аналитиков о том, что РФ всегда может рассчитывать на помощь пяти верных союзников — сухопутных войск, подводного и надводного флота, а также авиации и МБР.

По словам Кнутова, на Западе прекрасно понимают, что нападение на Россию приведет к ответному удару. Он заметил, что подлодка «Борей» с одной ракетой «Булава» может уничтожить основные военные объекты на территории Великобритании. Стратегические бомбардировщики и межконтинентальные ракеты также способны нанести США или западноевропейским странам существенный ущерб.

«Войска ПВО и ПРО получают новое оружие, способное эффективно поражать все аэродинамические, гиперзвуковые цели, перехватывать боевые блоки в космосе, уничтожать военные спутники. Это очень значимые вещи для организации обороны, для лишения противника средств и каналов управления, возможности подавить системы, защищающие крупные административные, экономические объекты, города, военные предприятия», — обозначил собеседник информагентства.