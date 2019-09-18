Военный эксперт оценил ракету с недостижимой дальностью

У России появилась ракета недостижимой дальности Подробнее

Военный эксперт, главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходаренок отметил, что сейчас точных данных о дальности ракеты нет. Однако, по его словам, Х-101 «очень сильная вещь».

«Это ракета воздушного базирования, она подвешивается на стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Конечно, как возможное средство сдерживания вероятного противника, это, безусловно, очень сильная вещь. Сильная в военном отношении страна не так рискует быть затронута какими-то вероятными противниками, как слабая», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что у России есть большое количество военной техники, которая могла бы составить достойную конкуренцию ракете.

«Во-первых, это крылатые ракеты воздушного базирования, ракеты морского базирования, которые и раньше не были запрещены договором. Кроме того, у нас могут появиться и крылатые ракеты наземного базирования с очень большой дальностью полета. По сути дела, если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования, — это легко решаемая инженерная задача», — заключил Михаил Ходаренок.