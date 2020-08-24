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    24 августа 2020, 13:56

    Военный эксперт оценил перспективы новых контрактов Минобороны

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Сергей Хатылев обсудил с ИА Nation News перспективы новых контрактов, которые заключило оборонное ведомство РФ в рамках форума «Армия-2020».

    «Это по-настоящему просчитанные программы, которые являются частью перевооружения. Сейчас идет пересчет и корректировка данных», — заметил специалист.

    Он напомнил, что за последнее десятилетие программа по перевооружению показала себя с лучшей стороны, несмотря на задержки по предприятиям или по некоторым видам вооружения.

    По его словам, в Минобороны знают, насколько надо увеличить оборот, поскольку по определенным отраслям Штаты наступают России на пятки, а по другим страны «идут ноздря в ноздрю».

    Новости SMI.FM