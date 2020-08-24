Военный эксперт оценил перспективы новых контрактов Минобороны

«Это по-настоящему просчитанные программы, которые являются частью перевооружения. Сейчас идет пересчет и корректировка данных», — заметил специалист.

Он напомнил, что за последнее десятилетие программа по перевооружению показала себя с лучшей стороны, несмотря на задержки по предприятиям или по некоторым видам вооружения.

По его словам, в Минобороны знают, насколько надо увеличить оборот, поскольку по определенным отраслям Штаты наступают России на пятки, а по другим страны «идут ноздря в ноздрю».