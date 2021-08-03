Военный эксперт оценил гиперзвуковую ракету Х-95

Разработка гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95 ведется в России, сообщил начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал данное заявление и рассказал о перспективах новой разработки. Об этом сообщил сайт радио Sputnik.

«Если после испытаний ракеты Х-95 будут приняты на вооружение, то наши ВКС, наша стратегическая авиация обретут достаточно серьезное оружие и увеличат так называемое плечо поражения противника. В современной войне это чрезвычайно важно», — рассказал эксперт.

По его словам, ракета может поражать цель на дальних расстояниях. При этом после разработки Х-95 возрастет уровень безопасности российского стратегического бомбардировщика.