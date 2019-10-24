Военный эксперт отреагировал на появление американского В-52 у границ России

Также пара бомбардировщиков B-52H Stratofortress ранее совершили тренировочный полет над Черным морем.

Военный эксперт Юрий Зверев отметил, что такая активность США не приносит никакого удовольствия.

«К сожалению, это уже не первый случай. Аналогичные маневры имели место в марте, когда американцы отрабатывали нанесение ударов и по Калининграду, и по Санкт-Петербургу. Американцы достаточно активно, особенно в этом году, перебрасывают свои стратегические бомбардировщики на базу в Великобритании. Естественно, никакого удовольствия это не вызывает, тем более что речь идет хоть и о старых машинах, но это все-таки ядерные бомбардировщики», — сказал Зверев.

Он добавил, что противовоздушная оборона России отслеживает все полеты американских бомбардировщиков.