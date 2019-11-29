Военный эксперт отреагировал на испытания Украиной крылатой ракеты «Нептун»

Леонков напомнил, что еще в советские времена Украине достались корпус и система управления этой ракетой. Конструкторы увеличили ее размеры и запас топлива, а также скорректировали работу двигателя и поставили систему наведения с GPS-коррекцией. Кроме того, работа шла и над головкой самонаведения.

По данным «Царьграда», специалист заметил, что у Украины есть ракетная школа и говорить о том, что Киев не сможет сделать ракету нельзя. Вопрос заключается в том, смогут ли они поставить «Нептун» на серийное производство.

«Оборонно-промышленный комплекс Украины сейчас находится на стадии стагнации, если не появится помощи извне, на что они уповают, то серийное производство может и не состояться и ракета останется инициативной разработкой», — предположил эксперт.