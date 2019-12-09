Военный эксперт объяснил важность противовоздушного купола над Арктикой

Российскую часть Арктики накроют куполом из С-400 Подробнее

Подберезкин указал на две причины, из-за которых усилия оборонного ведомства направлены на северную границу страны. Во-первых, это направление более короткое и поэтому оно наиболее опасно для нанесения ударов. Во-вторых, сейчас началась «битва за Арктику», в которой принимают участие неарктические страны. Каждая из них стремиться обозначить свое поле влияния.

«Мы претендуем на то, чтобы та зона, которая считается зоной ответственности российских вооруженных сил, была надежно прикрыта с точки зрения ПВО-ПРО», — обратил внимание историк.