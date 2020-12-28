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    28 декабря 2020, 14:27

    Военный эксперт объяснил, в каком случае Украина потеряет еще шесть областей

    Полина Петрова

    Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец объяснил, в каком случае Украина может потерять еще шесть своих областей. Он предупредил Киев о последствиях, который собирается пойти силой на Донбасс, пишет «Царьград».
    Военный эксперт объяснил, в каком случае Украина потеряет еще шесть областей

    Накануне бывший начальник милиции Крыма Геннадий Москаль заявил, что проект «Новороссия» пока не завершен и страна может потерять еще несколько областей, в том числе Одессу. По мнению Баранца, Украина сама может спровоцировать такое развитие событий.

    «Я думаю, что это может случиться, например, тогда, когда киевские власти силой пойдут на Донбасс, начнут бомбить и Луганскую, и Донецкую области», — подчеркнул он.

    Специалист заметил, что украинские власти даже не скрывают такие планы. Помимо прочего, есть информация из Донецка и Луганска о том, что войска страны делают перегруппировку. Полковник напомнил, что около половины жителей Донбасса имеют паспорт гражданина РФ. В случае появления опасности для россиян наша страна обязана по Конституции защитить их.