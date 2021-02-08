Военный эксперт объяснил причину спешки США с запуском перехватчиков БПЛА

Специалист уточнил, что Lockheed Martin работает над новейшей лазерной системой, позволяющей уничтожать в небе ракеты класса «земля-воздух», «корабль-воздух», а также «воздух-воздух». Отмечается, что техника будет повреждать корпус летательного устройства с помощью лазерного луча. Это приведет к его разрушению даже из-за маленьких перегрузок.

В настоящий момент противодействия высокотехнологичным дронам у США нет. Это является серьезным упущением государства.

«Пентагон хорошо осознает угрозу, исходящую от БПЛА противника. С этой целью разрабатывается специальная программа по борьбе с дронами», — заявил Кнутов.

Помимо прочего, лазер собираются подвешивать под фюзеляж F-16, что также позволит перехватывать ракеты ПВО.