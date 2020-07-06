Военный эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины

Заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по Крыму — не больше, чем «политическая бравада». Но так или иначе, если ВСУ перейдут от слов к действию, ответным ударом будут уничтожены базы и штабы противника. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.

В разговоре с газетой «Вечерняя Москва» Кнутов усомнился в военном потенциале ВСУ. Поэтому в случае атаки на Крым Россия нанесет ответный удар не только по тем, кто будет участвовать в штурме, но и по военной инфраструктуре Украины.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — считает Юрий Кнутов. Он напомнил, что на момент распада СССР Украина имела огромный военный потенциал. Но все было либо распродано, либо разворовано.

«На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период», — считает военный эксперт.

Накануне главком ВМС Украины Алексей Нижпапа заявил, что Украина начнет полноценные боевые действия, если России атакует Херсонскую область. Он даже пригрозил ракетным комплексом «Нептун», который якобы может достать до Сеастополя. В Кремле же слова украинского военоначальника назвали обычной глупостью и нагнетанием истерии.